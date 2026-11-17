Chiński producent samochodów Geely przygotowuje się do wprowadzenia na rynek w Wielkiej Brytanii siedmiomiejscowego hybrydowego SUV-a typu plug-in Monjaro. W wyższych wersjach wyposażenia będzie on mógł przejechać na napędzie elektrycznym do 105 mil, czyli około 169 km. Jak informuje Autocar, premiera modelu spodziewana jest w najbliższych miesiącach.

Dwa warianty baterii

Wersje Ultra i Hyper otrzymają baterię o pojemności 40,1 kWh z deklarowanym zasięgiem do 105 mil bez uruchamiania silnika benzynowego. Dla wersji Pro i Max przewidziano akumulator o pojemności 30,7 kWh, który zapewni do 85 mil, czyli około 137 km, jazdy na napędzie elektrycznym.

Maksymalna moc ładowania dla wersji z mniejszą baterią wyniesie 90 kW. Odmiana z akumulatorem o pojemności 40,1 kWh będzie obsługiwać ładowanie z mocą do 120 kW.

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Moc i napęd

Oczekuje się, że oba warianty Monjaro otrzymają wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra, jednak Geely nie ujawniło jeszcze pełnej specyfikacji technicznej. Samochody z baterią 40,1 kWh będą miały napęd na wszystkie koła, dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi oraz moc 320 KM.

Wersje z mniejszą baterią będą przednionapędowe i osiągną moc 248 KM. Najszybsza odmiana, według danych firmy, przyspieszy od 0 do 62 mil na godzinę w 5,9 sekundy.

Ceny nie zostały jeszcze ogłoszone, ale początkowa cena Monjaro w Wielkiej Brytanii ma się znaleźć w dolnym przedziale 40 tys. funtów szterlingów. W Chinach model jest już sprzedawany pod nazwą Xingyue L, natomiast na innych światowych rynkach nie był dotąd oferowany w wersji hybrydowej typu plug-in.

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