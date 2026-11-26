W Chinach marka AUDI, utworzona przez Audi wspólnie z SAIC na lokalny rynek, przygotowuje wersję dużego elektrycznego crossovera E7X z przedłużaczem zasięgu. Jak informuje Motor1, informacje o nowej odmianie pojawiły się w dokumentach chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych.

Silnik benzynowy nie będzie napędzać kół

E7X otrzyma układ napędowy typu EREV: turbodoładowany czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra będzie działał jako generator energii elektrycznej dla akumulatora. Koła będzie napędzać wyłącznie silnik elektryczny, więc silnik spalinowy nie będzie miał z nimi bezpośredniego połączenia mechanicznego.

Moc silnika benzynowego wynosi 141 KM. Silnik elektryczny ma moc znamionową 221 KM i może rozwijać do 327 KM w szczycie. Dla porównania, całkowicie elektryczny E7X z napędem na tylne koła ma 402 KM, a wersja z dwoma silnikami elektrycznymi — łącznie 670 KM i przyspiesza do 100 km/h w 3,9 sekundy.

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Wymiary prawie się nie zmieniły

W dokumentach wskazano, że E7X z przedłużaczem zasięgu ma 5054 mm długości, 1997 mm szerokości i 1710 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 3060 mm. W zależności od wersji wyposażenia masa własna crossovera wynosi 2560 lub 2590 kg, a prędkość maksymalna jest ograniczona do 205 km/h.

Samochód będzie miał akumulator litowo-jonowy od wspólnego przedsięwzięcia SAIC i CATL oraz będzie obsługiwać ładowanie zewnętrzne. W dokumentach nie podano pojemności akumulatora, zasięgu w trybie elektrycznym, ceny ani daty wejścia modelu na rynek. Marka AUDI została uruchomiona w 2024 roku jako odrębna chińska marka bez tradycyjnego emblematu Audi z czterema pierścieniami: zamiast niego na samochodach stosowany jest napis AUDI.

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