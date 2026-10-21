W Chinach okręt wiodący klasy Type 051C — niszczyciel Shenyang o numerze burtowym 115 — zauważono podczas prób morskich po doniesieniach o modernizacji. Zdjęcia świadków rozpowszechniane w mediach społecznościowych wskazują, że rosyjskie wyposażenie okrętu mogło zostać zastąpione chińskimi systemami obrony powietrznej, informuje South China Morning Post.

Możliwa wymiana systemów obrony powietrznej

Według gazety z okrętu prawdopodobnie zdemontowano rosyjski radar z układem fazowanym 30N6E1 Tomb Stone oraz sześć ośmiokomorowych pionowych wyrzutni S-300FM. Zamiast nich na niszczycielu mogły zostać zainstalowane cztery zestawy krótkiego zasięgu HQ-10, podobne do tych stosowanych na fregatach Type 054A.

Dokładne parametry modernizacji nie zostały niezależnie potwierdzone. Jeśli zmiany odpowiadają opublikowanym zdjęciom, oznaczałoby to zmniejszenie liczby rakiet gotowych do odpalenia oraz zasięgu rażenia: rosyjski system może jednocześnie zwalczać sześć celów w odległości do około 150 km, podczas gdy zasięg HQ-10 wynosi około 9–15 km.

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Wycofywanie starszych okrętów

Chińska marynarka wojenna wprowadziła do służby dwa niszczyciele Type 051C — Shenyang w 2006 roku oraz Shijiazhuang w 2007 roku. Zostały one stworzone jako tymczasowe rozwiązanie dla obrony powietrznej dalekiego zasięgu, przede wszystkim na wodach w pobliżu północnego wybrzeża Chin. Okręty o wyporności około 7 tys. ton były wyposażone w rosyjskie systemy S-300 i wyrzutnie dla 48 rakiet przeciwlotniczych.

Jak zauważa SCMP, przestarzałe importowane wyposażenie Type 051C jest trudne do zintegrowania z nowoczesnymi chińskimi systemami wymiany danych i architekturą morskiej obrony powietrznej. Duże rosyjskie wyrzutnie nie pozwoliły także na wyposażenie okrętów w pełnowymiarowy hangar dla śmigłowca, a napęd turbin parowych jest mniej ekonomiczny niż nowoczesne systemy turbin gazowych lub kombinowane układy dieslowsko-gazoturbinowe. Gazeta ocenia pozostały okres służby okrętów tej klasy na około 10 lat.

Chińska marynarka wojenna równolegle wycofuje ze służby inne stare okręty. W sierpniu oficjalnie wycofano niszczyciel Type 052 Harbin, który służył od 1994 roku. Został on wyznaczony jako obiekt edukacji obronnej.

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