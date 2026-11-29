Chiński statek kosmiczny Shenzhou-23 29 listopada odłączył się od stacji orbitalnej Tiangong w Chinach i rozpoczął powrót na Ziemię. Na pokładzie znajdują się trzej astronauci: Pakistańczyk Zishan Ali, Zhang Zhiyuan i Lai Ka-yin. Według Channel NewsAsia podróż ma potrwać około 5,5 godziny.

Odłączenie od stacji

Statek odłączył się od chińskiej stacji kosmicznej o 23:42 29 listopada, czyli o 15:42 czasu Greenwich. O rozpoczęciu podróży powrotnej poinformowała państwowa agencja Xinhua.

Shenzhou-23 przewozi trzech astronautów, w tym obywatela Pakistanu. Po zakończeniu lotu statek ma sprowadzić załogę na Ziemię.

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Pierwszy Pakistańczyk na orbicie

Zishan Ali został pierwszym zagranicznym astronautą, który przebywał na chińskiej stacji Tiangong, a także pierwszym obywatelem Pakistanu na orbicie. Przybył na stację 25 listopada statkiem Shenzhou-24 i spędził tam około pięciu dni.

Misja Shenzhou-24 była pierwszym chińskim załogowym lotem kosmicznym z udziałem zagranicznego astronauty.

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