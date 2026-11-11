Powiązany z sektorem obronnym Północno-Zachodni Uniwersytet Politechniczny w chińskim Xi'an kupił dwa wydajne chipy AI Nvidia H200, mimo umieszczenia uczelni na amerykańskiej handlowej czarnej liście. Według danych Reutersa, które przytacza Al Jazeera, zakup kosztował 874 700 juanów, czyli około 123 000 dolarów.

Zgodnie z zapisem o zamówieniu z 21 października chipy dla szkoły zarządzania uniwersytetu dostarczyła chińska firma Shaanxi Bosuan Network Technology. Uniwersytet należy do grupy „Siedmiu Synów Obrony Narodowej” — zrzeszenia elitarnych chińskich uczelni ukierunkowanych na badania obronne.

Ograniczenia wobec uniwersytetu

Uniwersytet z siedzibą w Xi'an prowadzi badania związane z lotnictwem wojskowym, rakietami i satelitami. Departament Handlu USA wpisał go na Entity List w 2001 roku z powodu domniemanego udziału w działaniach związanych z proliferacją technologii rakietowych i badaniami wojskowymi. W 2019 roku Waszyngton zaostrzył ograniczenia: licencje na eksport kontrolowanych amerykańskich technologii dla tej instytucji co do zasady powinny być odrzucane.

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Chip H200 należy do najwydajniejszych rozwiązań firmy Nvidia do szkolenia i działania zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji. Jego eksport do Chin wymaga amerykańskiej licencji, a takim organizacjom znajdującym się na Entity List zazwyczaj nie wydaje się takich zezwoleń.

Dostęp przez chińskich dostawców

W tym roku Północno-Zachodni Uniwersytet Politechniczny zawarł również pięć umów na wynajem mocy obliczeniowej od chińskich firm, uzyskując dostęp do H200 i innych wysokowydajnych procesorów Nvidia. Reuters przeanalizował 26 chińskich zapisów dotyczących zamówień i dokumentów korporacyjnych, które wskazują, że uniwersytety i instytucje badawcze kupowały amerykańskie chipy objęte ograniczeniami eksportowymi lub wynajmowały oparte na nich usługi obliczeniowe za pośrednictwem krajowych dostawców.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa w styczniu zaczęła rozpatrywać eksport H200 do Chin indywidualnie. Jednocześnie decyzja ta nie zniosła odrębnych ograniczeń dla organizacji z Entity List.

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