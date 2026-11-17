Chiński producent baterii Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) otworzył biuro handlowe w Argentynie — informuje South China Morning Post, powołując się na argentyńskie media. Firma planuje wykorzystać je do rozszerzenia dostaw systemów magazynowania energii. CATL już dostarcza baterie do największego w kraju projektu magazynowania energii elektrycznej i zaprezentowała swoje rozwiązania 35 firmom zainteresowanym państwowym przetargiem.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele CATL spotkali się w Buenos Aires z firmami wytwarzającymi energię oraz bankami. Spółka oświadczyła, że zamierza zostać głównym dostawcą systemów magazynowania energii w Argentynie. Biuro ma również stać się bazą do rozwoju projektów magazynowania energii dla przedsiębiorstw górniczych, centrów danych i elektrowni wiatrowych w Patagonii.

Projekty i przetargi

Największy prywatny producent energii elektrycznej w Argentynie, Central Puerto, wykorzystuje ogniwa CATL w dwóch projektach o łącznej mocy 205 MW. Budowa większego z nich — instalacji Nuevo Puerto o mocy 150 MW — jest ukończona w około 80%. Rozpoczęcie eksploatacji komercyjnej planowane jest na połowę grudnia na podstawie 15-letniej umowy z firmą dystrybucyjną Edenor.

W ubiegłym roku argentyńskie władze ogłosiły pierwszy przetarg na 500 MW systemów magazynowania energii w pobliżu Buenos Aires, aby zmniejszyć liczbę przerw w dostawach prądu. Ze względu na wysoki popyt zawarto umowy na 713 MW: podpisano je bezpośrednio z dystrybutorami, a gwarantem była spółka Cammesa, która zarządza hurtowym rynkiem energii elektrycznej.

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W lipcu sekretariat energii Argentyny rozdzielił kolejne 700,5 MW między 20 projektów w innych regionach kraju. Aukcja otrzymała 235 wniosków technicznych, a szacowana wartość inwestycji wyniosła 700 mln dolarów. Średnie ceny były o około jedną czwartą niższe niż w pierwszej rundzie. Deweloper energii odnawialnej Genneia otrzymał 421 MW, czyli około 60% całkowitego wolumenu.

Finansowanie w juanach

Jedną z głównych kwestii dla uczestników rynku pozostaje finansowanie, ponieważ kontenery z bateriami są importowane z Chin. Christian Damonaz z argentyńskiego oddziału Bank of China zaproponował kredytowanie w juanach i stwierdził, że ta waluta oferuje akceptowalne stawki oraz stabilność wobec dolara amerykańskiego.

Argentyński oddział ICBC udzielił w ubiegłym roku spółce Genneia 358,8 mln juanów, czyli 50 mln dolarów, na projekty energii odnawialnej. CATL poinformowała również, że jej przychody z systemów magazynowania energii wzrosły w pierwszym półroczu o 87,5% rok do roku. Według Harry’ego Laua, przedstawiciela firmy w Ameryce Łacińskiej, CATL ma w regionie kontrakty na ponad 15 GWh systemów magazynowania energii, w tym dla projektu Oasis de Atacama w Chile.

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