Wieś Botubarani w indonezyjskiej prowincji Gorontalo stała się celem turystycznym dzięki rekinom wielorybim, które regularnie pojawiają się w pobliżu wybrzeża. Jak informuje Taipei Times, około 80 miejscowych mieszkańców zarabia na wynajmie łodzi, usługach dla nurków i używaniu dronów.

47-letni Ansar Lasimpala, który wozi turystów łodzią ze szklanym dnem, powiedział, że obecnie zarabia do 3 mln rupii indonezyjskich miesięcznie, czyli około 165,81 dolara amerykańskiego. Wcześniej, gdy pracował jako rybak, jego miesięczny dochód wynosił około 400 tys. rupii.

Zainteresowanie turystyczne po nagraniu wideo

Rekiny wielorybie pojawiały się w pobliżu plaży od dziesięcioleci, jednak Botubarani zyskało szeroką popularność po rozpowszechnieniu na Facebooku nagrania z 2016 roku, na którym jednocześnie widać około tuzina tych ryb. Turyści nazywają rekiny wielorybie Serli — jest to skrót indonezyjskiego wyrażenia „sering terlihat”, oznaczającego „często widywane”.

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Kierownik grupy monitorującej w indonezyjskim Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Sukirman Tilahunga, oświadczył, że Botubarani jest miejscem żerowania rekinów wielorybich przez cały ich cykl życia. Zazwyczaj spotyka się tam samce w wieku do 30 lat i długości od 4 do 6 metrów. Jak powiedział, rekiny wielorybie mogą żyć do 100 lat i dorastać do 18 metrów długości.

Apele o ograniczenie dokarmiania

Organizacja ochrony przyrody Konservasi Indonesia ocenia populację rekinów wielorybich na wschodnich wyspach Archipelagu Indonezyjskiego na 699 osobników. Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem.

Przedstawiciel Konservasi Indonesia, Iqbal Gerwata Putra, ostrzegł, że stałe dokarmianie może zmienić naturalne zachowanie rekinów wielorybich i stwarzać zagrożenie dla ich zdrowia. Według niego ograniczenia są konieczne dla współistnienia ludzi i dzikich zwierząt. Władze już próbują ograniczyć dokarmianie, a Sukirman Tilahunga opracował zasilane energią słoneczną urządzenie morskie, które światłem przyciąga plankton i małe ryby — ważny składnik diety rekinów wielorybich.

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