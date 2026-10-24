Cmentarz na wyspie Janitzio na jeziorze Pátzcuaro w meksykańskim stanie Michoacán będzie zamknięty dla turystów 1 i 2 listopada 2026 roku, w główne dni obchodów Dnia Zmarłych. W tym czasie będą mogły go odwiedzać jedynie miejscowe rodziny, informuje The Rio Times.

Naprawy po osuwisku

Ograniczenia wprowadzono po zawaleniu się zbocza o długości ponad 15 metrów, do którego doszło 28 sierpnia i które uszkodziło kilka części cmentarza. Trwają tam prace nad stabilizacją gruntu, wzmocnieniem ogrodzenia oraz urządzeniem ścieżki pieszej i punktu widokowego.

Cmentarz ma zostać otwarty w 2027 roku. W materiale nie podano kosztu prac naprawczych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oglądanie ceremonii z zewnątrz

Dla odwiedzających przygotowano panoramiczną ścieżkę z kontrolowanym dostępem. Turyści będą mogli z niej obserwować ceremonie i robić zdjęcia bez wchodzenia na teren cmentarza, który tradycyjnie jest centrum ceremonii na wyspie podczas Dnia Zmarłych.

Według publikacji w tygodniu obchodów w okolicy spodziewanych jest ponad milion odwiedzających. Ograniczenie dotyczy konkretnie cmentarza; nie sprecyzowano, czy w innych częściach wyspy będą obowiązywać dodatkowe ograniczenia w dniach największego natężenia ruchu.

Czytaj nas na