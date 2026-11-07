W Kijowie mer Witalij Kliczko oświadczył, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje wielokrotne propozycje osobistego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Powiedział o tym w wywiadzie dla Suspilne.media, o czym informuje Interia Sport.

Propozycje spotkania

Według Kliczki wielokrotnie inicjował on spotkanie z głową państwa. Mer zaznaczył, że rozumie napięty harmonogram prezydenta, jednak uważa bezpośrednią komunikację i wspólne rozwiązywanie istniejących problemów za konieczne.

Kliczko podkreślił, że Kijów jest sercem kraju, a jedność różnych gałęzi władzy i wspólna praca są szczególnie ważne w obecnej sytuacji. Nazwał także polityczną rywalizację wewnątrz kraju niestosowną podczas rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

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Brak reakcji

Mer Kijowa opisał brak odpowiedzi na swoje inicjatywy jako sytuację podobną do wysłania wiadomości w kosmos. Jednocześnie sprecyzował, że nie otrzymał bezpośredniej odmowy od prezydenta.

Interia Sport pisze również, że publiczne różnice zdań między Kliczką a Zełenskim ostatnio się zaostrzyły w związku z ocenami przygotowania stolicy do okresu zimowego. Portal zaznacza, że Kliczko wcześniej wyrażał opinię, iż prezydent chce odsunąć go od władzy.

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