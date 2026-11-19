Nowe zobowiązania wpłat na rzecz Funduszu Adaptacyjnego podczas 31. Konferencji Stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu wyniosły zaledwie 50,2 mln dolarów. Fundusz finansuje działania krajów rozwijających się mające przeciwdziałać coraz bardziej odczuwalnym skutkom zmian klimatu, informuje Anadolu Agency.

Wpłaty państw

Największą wpłatę zadeklarowała Hiszpania — 27,8 mln dolarów. Niemcy zapowiedziały 11,1 mln dolarów, a Irlandia — 6,7 mln dolarów. Belgia zobowiązała się przekazać 3,2 mln dolarów, Portugalia — 1,1 mln dolarów, a Estonia — 334 tys. dolarów.

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Bez wpłat od kilku państw

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Francja, Włochy i Australia nie ogłosiły zobowiązań finansowych wobec funduszu. Międzynarodowa sieć Climate Action Network International oświadczyła, że nie udało się zapewnić niezbędnego grantowego finansowania klimatycznego na działania adaptacyjne w krajach rozwijających się.

Zebrana kwota stanowi około jednej szóstej rocznego celu funduszu — co najmniej 300 mln dolarów. Jest także znacznie niższa od szerszego celu zmobilizowania 1,2 mld dolarów w latach 2026–2029.

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