Nowy Climate Risk Index, przedstawiony na szczycie klimatycznym COP31 w Antalyi w Turcji, zaliczył Honduras, Dominikę i Mjanmę do krajów najbardziej dotkniętych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi związanymi z klimatem w ciągu ostatnich 30 lat. Chodzi o burze, powodzie, fale upałów i susze, informuje Tagesschau.

Indeks przygotowała niemiecka organizacja ekologiczna i rozwojowa Germanwatch. Według jej danych od połowy lat 90. w wyniku takich zjawisk na świecie zginęło około 916 tys. osób, a straty gospodarcze w tym okresie szacowane są na 4,3 bln euro.

Dane za 2025 rok

W 2025 roku Germanwatch odnotowała na świecie 367 ekstremalnych zjawisk pogodowych, w których zginęło niemal 35 tys. osób. Najbardziej ucierpiały w tym roku Jamajka, Sri Lanka i Hiszpania.

Ponad dwie trzecie odnotowanych zgonów było związanych z falami upałów. Współautorka raportu Vera Künzel oświadczyła, że kraje Globalnego Południa szczególnie cierpią z powodu skutków ekstremalnej pogody ze względu na położenie geograficzne i ograniczone możliwości adaptacji.

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Ryzyka dla Europy

Według Künzel fale upałów stają się częstsze i intensywniejsze z powodu globalnego ocieplenia, w tym w Europie, która ociepla się najszybciej spośród kontynentów. Niemcy zajęły 34. miejsce w indeksie za ostatnie 30 lat. W tym czasie w kraju z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych zginęło ponad 33 tys. osób, głównie w wyniku fal upałów, a burze i powodzie spowodowały straty w wysokości 121 mld euro.

Na COP31 kraje omawiają ograniczenie wykorzystania węgla, ropy i gazu, a także finansowanie klimatyczne. Przedstawiciele krajów Globalnego Południa wzywają państwa uprzemysłowione do sprecyzowania i zwiększenia zobowiązań finansowych. Minister finansów Hondurasu Roberto Enrique Chang oświadczył, że kraje znajdujące się w trudnej sytuacji potrzebują środków, aby zmniejszyć presję fiskalną i reagować na skutki klęsk żywiołowych.

Na potrzeby badania Germanwatch analizowała między innymi dane Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

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