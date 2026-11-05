Holenderskie linie lotnicze KLM ogłosiły szeroko zakrojoną restrukturyzację, która obejmie około 5 tys. stanowisk. Spółka dąży do obniżenia kosztów i poprawy rocznych wyników finansowych o 1 mld euro w obliczu globalnej niestabilności, wysokich cen paliwa i rosnącej presji na branżę lotniczą, informuje Anadolu Agency.

Przekazanie funkcji i przeniesienie pracowników

Zmiany obejmą wszystkie działy KLM i mają stworzyć mniejszą oraz prostszą organizację. W tym celu przewoźnik wykorzysta outsourcing, wewnętrzną restrukturyzację i ściślejszą współpracę w ramach grupy Air France-KLM.

KLM oczekuje, że liczba stanowisk zmniejszy się o kolejne prawie 15%. Około 5 tys. stanowisk już zreorganizowano lub planuje się je zreorganizować.

Zmiany obejmują działalność związaną z 1250 stanowiskami w KLM Catering Services, prowadzoną od wiosny we współpracy z gategroup. Praca związana z kolejnymi około 800 stanowiskami w Ground Services zostanie przekazana zewnętrznym dostawcom. Około 2 tys. stanowisk, w tym 1500 w centrum kontaktowym Cygnific, zostanie przeniesionych do Air France-KLM.

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Dzięki wzrostowi produktywności KLM oczekuje również ograniczenia zapotrzebowania na kolejne około tysiąc pracowników. Spółka oświadczyła, że będzie starała się ograniczyć wpływ zmian na personel poprzez naturalną rotację, dobrowolne porozumienia oraz przeniesienia na inne stanowiska.

Cele do 2028 roku

Do 2028 roku KLM zamierza trwale zwiększyć produktywność o co najmniej 8%, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo umiarkowanego wzrostu wynagrodzeń. W tym celu linia lotnicza planuje negocjacje związkami zawodowymi w sprawie nowych zbiorowych układów pracy.

Zakładana poprawa wyników finansowych o 1 mld euro ma podnieść roczny wynik finansowy do 1,4 mld euro i pomóc sfinansować inwestycje w samoloty, obsługę pasażerów i pracowników. KLM poinformowała, że już osiągnęła ponad 750 mln euro strukturalnej poprawy finansowej dzięki redukcji stanowisk biurowych, nieobsadzaniu wakatów i konsolidacji powierzchni biurowej. Jednocześnie spółka uważa te działania za niewystarczające do zapewnienia długoterminowej stabilności finansowej.

Linia lotnicza planuje zachować sieć 160 kierunków bezpośrednich lotów z lotniska Amsterdam Schiphol. Przepustowość będzie kierowana na trasy, które w największym stopniu wspierają przesiadki pasażerów i sieć bezpośrednich połączeń.

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