Kansas City Current pokonał Washington Spirit 2:1 w finale amerykańskiej kobiecej ligi piłkarskiej na stadionie Audi Field w Waszyngtonie i po raz pierwszy zdobył tytuł mistrzowski. Jak informuje The Guardian, mecz odbył się 21 listopada i zakończył się dramatycznym rozstrzygnięciem w doliczonym czasie gry.

Gol bezpośrednio z rzutu rożnego

Wynik w 54. minucie otworzyła pomocniczka Kansas City Current Vanessa DiBernardo, która zdobyła bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Piłka poleciała do dalszego słupka obok bramkarki Washington Spirit Sandy MacIver, obrończyń i napastniczki Current Haley Hopkins. Zawodniczki i kibice Spirit prosili sędziego Joshue Encarnaciona o analizę sytuacji w VAR z powodu możliwego blokowania bramkarki, jednak do analizy nie doszło.

W wieku 34 lat DiBernardo została najstarszą piłkarką w historii ligi, która strzeliła gola w finale, a po meczu uznano ją za najlepszą zawodniczkę spotkania. W pierwszej połowie drużyny łącznie 19 razy naruszyły przepisy, co było rekordem dla każdej połowy finału ligi.

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Rozstrzygnięcie w doliczonym czasie

Głęboko w doliczonym czasie gry Kansas City odzyskało piłkę po stałym fragmencie Spirit, a brazylijska napastniczka Debinha ruszyła do kontrataku, minęła MacIver i podwoiła przewagę swojej drużyny. Wkrótce potem Trinity Rodman zmniejszyła stratę Washington Spirit, strzelając głową po dośrodkowaniu Tary Rudd.

Mecz zakończył się w 102. minucie, ale Washington Spirit nie zdołał wyrównać. Zespół przegrał trzeci finał mistrzostw z rzędu. W pięciu decydujących meczach Spirit odniósł tylko jedno zwycięstwo — w 2021 roku.

Pierwszy tytuł pod wodzą Armasa

Trener Kansas City Current Chris Armas poprowadził klub do pierwszego tytułu w swoim debiutanckim sezonie na stanowisku. Obrończyni Izzy Rodriguez powiedziała po finale, że zespół kładł nacisk na zespołową obronę, wygrywanie pojedynków i walkę o drugie piłki.

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