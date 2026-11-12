W Australii kierownictwo Marrickville Golf Club oświadczyło, że honorowe członkostwo premiera Anthony’ego Albanese’a dawało mu pełne prawa do gry w golfa. Klub wycenił je na ponad 1000 dolarów — na poziomie 1100 dolarów rocznie za zwykłe członkostwo golfowe. To znacznie więcej niż 5 dolarów za dwa lata, o których Albanese mówił wcześniej, informuje ABC News.

Prawa do gry w golfa

W klubie wyjaśniono, że oferowane są trzy rodzaje członkostwa: społeczne — za 5 dolarów na dwa lata, golfowe — za 1100 dolarów rocznie oraz honorowe. To ostatnie obejmuje wszystkie prawa posiadacza członkostwa golfowego.

Albanese otrzymał honorowe członkostwo w 2012 roku. Następnie utworzono dla niego również konto w krajowym systemie handicapów golfowych GOLF Link, który obecnie nazywa się Golf Australia CONNECT. Jednocześnie klub poinformował, że nie ma zapisów o korzystaniu z tego członkostwa, choć premier pobierał lekcje golfa u głównego profesjonalisty klubu.

Według klubu członkostwo wpisano do bazy danych bez publicznego ogłoszenia ani zatwierdzenia przez zarząd w tamtym czasie. Po publikacji ABC Albanese pisemnie poinformował klub o rezygnacji z honorowego członkostwa.

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Grant nie był przeznaczony na kanalizację

Kierownictwo Marrickville Golf Club oświadczyło również, że federalny grant w wysokości 6,05 mln dolarów, który Albanese obiecał klubowi podczas wyborów w 2025 roku, nie był przeznaczony na modernizację kanalizacji. Prace te są wykonywane w ramach odrębnego grantu władz stanu Nowa Południowa Walia.

Wcześniej w tym miesiącu Albanese przyznał, że jego wypowiedź w Izbie Reprezentantów, w której powiązał federalne finansowanie z zapobieganiem przedostawaniu się ścieków z szamb do rzeki Cooks podczas powodzi, była błędna. Dyrektor generalny klubu Matthew Ward potwierdził, że prace kanalizacyjne nie znalazły się wśród projektów finansowanych z kwoty 6,05 mln dolarów.

Jak powiedział Ward, w listopadzie 2024 roku przekazał do biura wyborczego Albanese’a pakiet pomysłów dotyczących modernizacji klubu. Poza wartym 1 mln dolarów projektem zbierania wód opadowych pierwotna kwota opierała się na jego szacunkowych wyliczeniach. Klub później zlecił sporządzenie szczegółowego profesjonalnego kosztorysu.

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