W Indiach kluby krykietowej Indian Premier League zwolniły wielu znanych zawodników przed aukcją IPL 2027, zaplanowaną na 16 grudnia. Australijczycy Travis Head i Mitchell Starc zostali zwolnieni odpowiednio przez Sunrisers Hyderabad i Delhi Capitals — poinformował Channel NewsAsia.

Harmonogram reprezentacji Australii

Według ESPNcricinfo, na które powołuje się serwis, Head i Starc chcą kontrolować swoje obciążenia ze względu na napięty harmonogram reprezentacji Australii przed mistrzostwami świata w krykiecie jednodniowym. Od grudnia Australia ma rozegrać u siebie serię czterech testów z Nową Zelandią, w styczniu zmierzyć się w Indiach w serii Border-Gavaskar Trophy, a w marcu rozegrać mecz testowy z okazji 150-lecia.

Po zakończeniu IPL Australię mogą również czekać finał World Test Championship oraz seria Ashes w Anglii. Angielski wszechstronny zawodnik Jacob Bethell opuści IPL 2027 z powodu komplikacji podczas powrotu do zdrowia po kontuzji. Nie gra od lipca i ma przejść operację kolana, przez którą nie pojedzie również na tournée reprezentacji Anglii do Republiki Południowej Afryki w przyszłym miesiącu.

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Transfery i decyzje kadrowe

Mumbai Indians zwolnili 13 zawodników, w tym nowozelandzkiego szybkiego bowlera Trenta Boulta i indyjskiego bowlera Deepaka Chahara. Klub wymienił też kapitana Hardika Pandyę do Punjab Kings za leworęcznego bowlera Arshdeepa Singha.

Obrońca tytułu Royal Challengers Bengaluru, który w 2026 roku zdobył drugi z rzędu tytuł IPL, zachował w składzie Virata Kohliego i kapitana Rajata Patidara. Chennai Super Kings zwolnili Mahendrę Singha Dhoniego po zakończeniu przez niego kariery zawodniczej w IPL: został mentorem drużyny. Najdroższym spośród zwolnionych zawodników był wszechstronny Prashant Vir, wyceniony na 142 mln rupii, czyli 1,52 mln dolarów. Head, którego wcześniejsza kwota zatrzymania wynosiła 140 mln rupii, został drugim najcenniejszym wśród zwolnionych krykiecistów.

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