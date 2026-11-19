Kluby angielskiej Premier League podczas spotkania w Londynie, w Wielkiej Brytanii, zagłosowały za pokryciem kosztów prawnych pięciu członków zarządu rozgrywek, jeśli sponsorzy Manchester City wytoczą przeciwko nim osobiste pozwy. Decyzję poparło 18 klubów, a dwa były przeciw; według Sky Sports News przeciw prawdopodobnie głosowały Manchester City i Nottingham Forest.

Ochrona członków zarządu

Zmiana zasad wymagała poparcia co najmniej dwóch trzecich klubów — 14 drużyn. Decyzja przewiduje zwrot kosztów członkom zarządu w przypadku osobistych pozwów, w tym możliwych spraw o zniesławienie.

Ochrona obejmie przewodniczącą zarządu Alison Brittain, dyrektora wykonawczego Richarda Mastersa oraz dyrektorów niewykonawczych Mai Fyfield, Dharmasha Mistry’ego i Matthew Rydera.

Stanowisko sponsorów i Manchester City

Linie lotnicze Etihad Airways oraz firma telekomunikacyjna Etisalat, które są sponsorami Manchester City, oświadczały, że rozważają podjęcie kroków prawnych przeciwko Premier League. Etihad Airways, które sponsorują klub od 2009 roku, 30 września poinformowały, że Premier League nie kontaktowała się z firmą ani nie dała jej możliwości przedstawienia istotnych informacji.

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Etihad oświadczył, że zasięga porady prawnej w celu ochrony swoich interesów. Firma nie została wymieniona w opublikowanej 40-stronicowej decyzji niezależnej komisji, jednak przewoźnik uważa, że dokument wywołał dla niego „szkodliwe konsekwencje”.

Etisalat oświadczył, że ustalenia Premier League dotyczące firmy są „całkowicie fałszywe i zniesławiające”, oraz że rozważa możliwe środki ochrony prawnej.

We wrześniu niezależna komisja stwierdziła, że Manchester City naruszył ponad 100 zasad finansowych Premier League w latach 2009–2018. Komisja uznała, że klub zawierał pozorne umowy z partnerami komercyjnymi w ramach schematu ukrytego finansowania, sztucznie zawyżając przychody o 830 mln funtów szterlingów. Manchester City odwołuje się od tej decyzji, twierdzi, że jest niewinny zarzutów postawionych przez Premier League, oraz wskazuje na istotne błędy w ustaleniach komisji.

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