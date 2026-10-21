Korea Północna nakazała wojskowym na granicy z Koreą Południową podjęcie „szybkich i zdecydowanych działań”, jeśli siły południowokoreańskie zagrożą ich bezpieczeństwu. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na północnokoreańskie media państwowe.

Inspekcja umocnień

Marszałek Koreańskiej Armii Ludowej Pak Jong Chon 20 października przeprowadził inspekcję umocnień na granicy z Koreą Południową — podała Koreańska Centralna Agencja Telegraficzna. Towarzyszyła mu Kim Yo Jong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una.

Według Kim Yo Jong nowe jednostki ogniowe zajęły już stanowiska ogniowe na granicy.

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Oświadczenie Seulu

Komunikat z Pjongjangu pojawił się dzień po tym, jak Seul oświadczył, że jest gotowy zdecydowanie ukarać Koreę Północną za wszelkie dalsze prowokacje, jeśli Pjongjang zrealizuje groźby wzmocnienia rozmieszczenia wojskowego wzdłuż granicy.

Napięcia między dwoma państwami koreańskimi rosną od kwietnia 2024 roku, kiedy Korea Północna zaczęła umacniać granicę. Kraje rozdziela Strefa Zdemilitaryzowana, utworzona po zakończeniu wojny koreańskiej rozejmem w 1953 roku.

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