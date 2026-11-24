Korea Północna zagroziła rozważeniem zamknięcia szwajcarskiego biura dyplomatycznego w Pjongjangu po tym, jak Berno nałożyło sankcje na Międzynarodowy Obóz Dziecięcy Songdowon. Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Kim Dzong Una, oświadczyła, że w najbliższych dniach doradzi północnokoreańskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych zbadanie tej kwestii, informuje Korea Herald.

Reakcja Pjongjangu

Kim Jo Dzong nazwała szwajcarskie sankcje otwartym wrogim aktem i poważnym naruszeniem suwerenności Korei Północnej. Podważyła również zasadność istnienia szwajcarskiego biura, otwartego w Pjongjangu w celu poprawy stosunków dwustronnych.

Według niej Pjongjang może zastosować środki prawne i administracyjne, które, jak twierdzi Kim Jo Dzong, mają chronić północnokoreańskie dzieci przed ingerencją z zewnątrz. Dodała, że północnokoreańscy dyplomaci powinni podjąć działania w odpowiedzi na kroki Szwajcarii.

Sankcje wobec obozu

Szwajcaria nałożyła sankcje w ubiegłym tygodniu, kilka dni po wizycie szefa szwajcarskiego MSZ Ignazio Cassisa w Korei Północnej, podczas której otwarto pierwsze biuro dyplomatyczne tego kraju w Pjongjangu. Wcześniej w tym roku podobne ograniczenia wobec obozu wprowadziły Wielka Brytania i Unia Europejska.

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Obóz Songdowon znajduje się we wschodnim nadmorskim mieście Wonsan. Według publikacji od dawna był wykorzystywany do szerzenia propagandy i kształtowania lojalności wobec reżimu wśród młodzieży.

Pod koniec ubiegłego roku ukraińskie wydanie internetowe poinformowało, że co najmniej dwoje ukraińskich dzieci, które według jego danych mogły zostać uprowadzone przez rosyjskich żołnierzy państwa-agresora, Federacji Rosyjskiej, trafiło do tego obozu.

Szwajcaria nawiązała stosunki dyplomatyczne z Koreą Północną w 1974 roku. Od 1997 roku w Pjongjangu działało szwajcarskie przedstawicielstwo współpracy humanitarnej, które zakończyło działalność w 2020 roku w związku z pandemią COVID-19.

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