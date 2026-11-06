Korea Północna skrytykowała plany Japonii dotyczące zwiększenia wydatków obronnych, twierdząc, że zaszkodzi to perspektywom odbudowy japońskiej gospodarki i stworzy „poważne trudności” dla ludności. Jak informuje Korea Herald, krytykę przedstawił badacz z Instytutu Studiów nad Japonią przy północnokoreańskim ministerstwie spraw zagranicznych w materiale państwowej agencji KCNA.

Oświadczenie Pjongjangu

Badacz nazwał zwiększanie japońskich wydatków wojskowych „anachroniczną kalkulacją” i twierdził, że nie poprawi ono środowiska bezpieczeństwa Japonii, lecz przeciwnie — pogorszy je. Pjongjang tradycyjnie ostro reaguje na plany Tokio dotyczące wzmocnienia obrony, twierdząc, że może to zaostrzyć napięcia wojskowe i przyspieszyć regionalny wyścig zbrojeń.

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Możliwe zwiększenie budżetu

Według Reutersa Japonia rozważa przeznaczenie na obronność od 70 bln do 80 bln jenów w ciągu pięciu lat, które rozpoczną się w kwietniu 2027 roku. To około 1,8 razy więcej, niż przewidziano w obecnym pięcioletnim planie, który rozpoczął się w roku fiskalnym 2023. Kwota 70 bln jenów jest szacowana na 444 mld dolarów.

Japonia wzmacnia planowanie obronne w obliczu coraz bardziej aktywnej polityki Chin oraz demonstracji siły militarnej ze strony Korei Północnej. Stanowi to odejście od jej wcześniejszego podejścia zorientowanego na obronę.

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