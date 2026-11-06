Korea Północna co roku wybiera około 150–200 uczniów szkół średnich do nauki informatyki, a część z nich później zostaje hakerami w wojskowych jednostkach cybernetycznych. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na północnokoreańskich uciekinierów i analityków.

Według ich relacji selekcja rozpoczyna się w wieku 11–12 lat. W wieku 17 lat najlepsi uczniowie są kierowani na czołowe uczelnie w kraju, gdzie przechodzą dalszą selekcję. Wybranych kandydatów uczy się protokołów kryptowalutowych, inżynierii wstecznej zagranicznych urządzeń, zaawansowanej matematyki i języków obcych.

Przywileje dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

Skuteczni specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa w Korei Północnej mogą otrzymywać mieszkania w Pjongjangu, wynagrodzenia w walutach obcych oraz możliwość wyjazdu do przyjaznych krajów, w tym do Chin, gdzie dostęp do internetu jest swobodniejszy. Według byłego instruktora, który szkolił państwowych hakerów, jednostka wojskowa może otrzymać do 30% zysków z udanego cyberataku.

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Tacy pracownicy mogą również ubiegać się o członkostwo w partii rządzącej i małżeństwa z przedstawicielami elitarnych rodzin, powiedział jeden z uciekinierów. Jednocześnie praca wiąże się z długimi zmianami, stałym nadzorem i rygorystycznymi planami finansowymi. Byli pracownicy IT, z którymi rozmawiała grupa praw człowieka PSCORE, informowali o dniach pracy trwających ponad 10 godzin i karach za niewywiązanie się z celów walutowych.

Oskarżenia o włamanie do Binance

FBI i giełda kryptowalut Binance oświadczyły, że za włamaniem do Binance, w wyniku którego, według materiału, skradziono 6,3 mld dolarów, stoi Korea Północna. Pjongjang temu zaprzeczył. Firmy badające transakcje w blockchainie powiązały atak z grupą TraderTraitor, którą FBI uważa za związaną z Lazarus Group.

Północnokoreańska jednostka cyberwojskowa została utworzona w 1998 roku, a po dojściu Kim Dzong Una do władzy jej rolę wzmocniono. W 2013 roku nazwał on cyberwojnę, obok broni jądrowej i rakiet, jednym z kluczowych narzędzi potencjału uderzeniowego kraju. Południowokoreańska Narodowa Służba Wywiadowcza w 2024 roku szacowała liczbę osób zaangażowanych w północnokoreańskie operacje cybernetyczne na około 8400.

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