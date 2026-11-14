Korea Północna po raz pierwszy od powstania państwa w 1948 roku zmieniła oficjalne proporcje flagi narodowej. Stosunek jej wysokości do szerokości zmieniono z 1:2 na 1:1,65, przez co flaga stała się mniej wydłużona. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na zrewidowaną konstytucję opublikowaną na stronie Naenara.

Zmiany w konstytucji

Nowe parametry flagi wskazano w artykule 166 zrewidowanej konstytucji. Jednocześnie podstawowy projekt symbolu nie uległ zmianie: zachowano czerwone centralne pole, białe i niebieskie pasy oraz czerwoną pięcioramienną gwiazdę w białym kole.

Na osobnej stronie Naenara władze Korei Północnej wyjaśniły oficjalną symbolikę kolorów. Według ich wersji czerwone pole uosabia krew uczestników antyjapońskiej walki rewolucyjnej. Białe koło i pasy mają oznaczać lojalność wobec rządzącej Partii Pracy Korei i przywódcy kraju, a niebieskie pasy — antyimperialistyczną niezależność, pokój i przyjaźń na świecie oraz suwerenność państwową.

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Odrębna tożsamość państwowa

Analitycy postrzegają zmianę proporcji flagi jako część kursu przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una na kształtowanie odrębnej tożsamości narodowej w ramach doktryny o dwóch wrogich państwach na Półwyspie Koreańskim.

W 2024 roku Korea Północna zmieniła również tekst hymnu państwowego, zastępując słowo „samczholli” — tradycyjne określenie całego Półwyspu Koreańskiego — frazą „ten świat”. Wcześniej w tym roku z konstytucji usunięto zapisy związane ze zjednoczeniem Korei.

Profesor Instytutu Studiów Dalekowschodnich Uniwersytetu Kyungnam Lim Eul Chul oświadczył, że zmiana proporcji przy zachowaniu podstawowego projektu łączy dziedzictwo poprzednich przywódców Korei Północnej z kształtowaniem odrębnej tożsamości politycznej okresu Kim Dzong Una.

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