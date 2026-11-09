Północnokoreańska agencja państwowa KCNA poinformowała, że kraj w poniedziałek przetestował nowy szybki system uzbrojenia torpedowego. We wtorek informację tę opublikował Cyprus Mail w materiale Reuters News Service.

Oświadczenie o wynikach testu

Według KCNA podczas testu sprawdzono skuteczność bojową systemu. Ocena ta pochodzi od północnokoreańskich mediów państwowych. Cytowany komunikat nie zawiera specyfikacji technicznych systemu torpedowego ani okoliczności przeprowadzenia testu.

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Plany dla marynarki wojennej

KCNA oświadczyła również, że system został wspólnie opracowany przez instytucje badawcze sektora obronnego. Agencja nie wymieniła instytucji uczestniczących w pracach rozwojowych. Według KCNA system ma zostać wprowadzony do sił morskich Korei Północnej od początku 2027 roku.

Materiał Cyprus Mail nie zawiera niezależnego potwierdzenia wyników testu. Przekazuje informacje rozpowszechnione przez północnokoreańską agencję państwową KCNA.

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