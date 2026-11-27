Korea Północna zmieniła flagę państwową w ramach poprawki do konstytucji, która również utrwaliła status kraju jako państwa nuklearnego. Z tekstu konstytucji usunięto wzmianki o „pokojowym zjednoczeniu”, do którego dążyli poprzednicy Kim Dzong Una.

Zmiany konstytucyjne

Zmiana symboliki państwowej stała się częścią poprawki do konstytucji. Zaktualizowany tekst określa Koreę Północną jako państwo nuklearne i nie zawiera odniesień do kursu pokojowego zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego, popieranego przez poprzedników obecnego przywódcy kraju.

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Więzi dyplomatyczne

O zmianach informuje France 24. W materiale stacji zaznaczono, że Kim Dzong Un również demonstruje dążenie do rozszerzania więzi dyplomatycznych z przyjaznymi państwami. France 24 omówiła te ostatnie kroki Pjongjangu z Edwardem Howellem z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Odcinek programu poświęcony tym wydarzeniom opublikowano 27 listopada 2026 roku.

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