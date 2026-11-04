Korea Północna w środę wystrzeliła niezidentyfikowany obiekt w kierunku Morza Wschodniego. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na Połączony Komitet Szefów Sztabów Korei Południowej.

Szczegóły wystrzelenia

Południowokoreańskie wojsko nie sprecyzowało liczby wystrzelonych obiektów, zasięgu ich lotu ani innych cech. Jeśli wystrzelenie zostanie potwierdzone jako balistyczne, będzie to 19. taki start Korei Północnej od początku roku.

Poprzednie odnotowane wystrzelenie miało miejsce 29 października: wówczas Korea Północna odpaliła z rejonu Wonsanu ponad 10 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu.

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Oświadczenia wojskowych i napięcia ze Stanami Zjednoczonymi

W poniedziałek Połączony Komitet Szefów Sztabów oświadczył, że nie ujawnia informacji o każdym wystrzeleniu północnokoreańskiego uzbrojenia. Jednocześnie instytucja zaznaczyła, że zazwyczaj informuje o startach pocisków balistycznych, ponieważ naruszają one rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ. Oświadczenie wydano po krytyce związanej z nieterminowym poinformowaniem o północnokoreańskim wystrzeleniu 31 października.

Wystrzelenie nastąpiło w czasie napięć między Pjongjangiem a Waszyngtonem w związku z oskarżeniami USA o udział północnokoreańskich hakerów w kradzieży z giełdy Binance kryptowalut o wartości ponad 6 mld dolarów. Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, odrzuciła te oskarżenia i oświadczyła, że Pjongjang nie widzi potrzeby dialogu ze Stanami Zjednoczonymi, dopóki Waszyngton prowadzi, jej zdaniem, wrogą politykę wobec Korei Północnej.

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