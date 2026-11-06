Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Korei Północnej oskarżył Stany Zjednoczone i społeczność międzynarodową o polityczne podejście po decyzji Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) o pozostawieniu kraju na liście jurysdykcji wysokiego ryzyka. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na państwową Koreańską Centralną Agencję Informacyjną.

Według rzecznika FATF przekształciła się w „wysoce upolityczniony” organ, który zdaniem Pjongjangu działa w ramach wrogiej polityki Waszyngtonu wobec Korei Północnej.

Decyzja FATF

W oświadczeniu z 30 października FATF podała, że Korea Północna nadal będzie znajdować się na liście jurysdykcji wysokiego ryzyka, wobec których organizacja wzywa do podjęcia działań. Grupa wezwała również do zakończenia relacji bankowych z bankami Korei Północnej, zamknięcia spółek zależnych i oddziałów powiązanych z północnokoreańskimi instytucjami finansowymi za granicą, a także do ograniczenia transakcji biznesowych i finansowych z tym krajem.

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FATF klasyfikuje Koreę Północną jako jurysdykcję wysokiego ryzyka od 2011 roku. Przedstawiciel północnokoreańskiego MSZ odrzucił oskarżenia o pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, nielegalny handel narkotykami i fałszowanie waluty. Według KCNA nazwał te twierdzenia wymysłami USA i ich sojuszników, służącymi „demonizowaniu” kraju.

Stanowisko Pjongjangu

Przedstawiciel północnokoreańskiego MSZ oświadczył, że kraj prowadzi konsultacje z FATF od 2013 roku i wprowadzał zmiany do krajowego ustawodawstwa dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dążąc do zwiększenia przejrzystości operacji finansowych. Jednocześnie, jak powiedział, FATF nadal uważa Koreę Północną za zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego oraz jurysdykcję, wobec której potrzebne są środki zaradcze.

Pjongjang skrytykował także decyzję z 2024 roku o pozbawieniu Korei Północnej statusu obserwatora w Azjatycko-Pacyficznej Grupie ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. W oświadczeniu stwierdzono, że międzynarodowe struktury nadzoru finansowego działają w koordynacji z USA.

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