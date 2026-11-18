Kneset Izraela wybrał Matana Kahanę na nowego przewodniczącego parlamentu. Za jego kandydaturą zagłosowało 66 deputowanych w 120-osobowej izbie, podczas gdy Ofir Katz, popierany przez blok Binjamina Netanjahu, otrzymał 52 głosy. Jak podaje The Guardian, głosowanie poprzedziła ponad siedmiogodzinna debata.

Przewaga dla bloku Eisenkota

Kahana jest sojusznikiem Gadiego Eisenkota, który próbuje sformować następny rząd i zastąpić Netanjahu na stanowisku premiera. Po wyborach parlamentarnych 27 października Netanjahu i jego sojusznicy stracili większość parlamentarną, a prezydent Izraela powierzył Eisenkotowi utworzenie koalicji. Ma on do pięciu tygodni na osiągnięcie porozumień.

Podczas gdy trwają negocjacje koalicyjne, blok Eisenkota wraz z arabskimi partiami, które nie należą do tego bloku, może wykorzystać większość w nowo zaprzysiężonym Knesecie do promowania inicjatyw ustawodawczych. W ubiegłym tygodniu złożyli projekty ustaw dotyczące ograniczenia kadencji premiera, utworzenia organu rządowego do zbadania ataków prowadzonych przez Hamas 7 października 2023 roku oraz uchylenia ustaw ograniczających uprawnienia wymiaru sprawiedliwości.

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Priorytety legislacyjne

Według Asafa Shapiry z Izraelskiego Instytutu Demokracji stanowisko przewodniczącego daje blokowi Eisenkota znaczącą przewagę, ponieważ przewodniczący Knesetu może przyspieszać lub spowalniać procedowanie projektów ustaw. Kahana zastąpił na tym stanowisku sojusznika Netanjahu, Amira Ohanę.

Do prawdopodobnych priorytetów bloku Eisenkota należy uchylenie ustaw, które przyznały rządowi większą rolę w mianowaniu sędziów i osłabiły uprawnienia prokuratora generalnego. Przeciwnicy Netanjahu twierdzą również, że utrudniał on niezależne śledztwo w sprawie możliwych błędów wojska lub wywiadu związanych z atakami z 7 października 2023 roku.

Jeśli Eisenkot nie utworzy rządu, prezydent może dać Netanjahu możliwość stworzenia koalicji. Wówczas partia Likud może przejąć kontrolę nad tymczasową komisją, która przed utworzeniem rządu określa znaczną część prac Knesetu. Jednocześnie projekty ustaw muszą przejść rozpatrzenie w komisjach oraz kilka głosowań w parlamencie, co może utrudnić ich szybkie uchwalenie.

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