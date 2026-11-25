W Izraelu posłowie Knesetu zatwierdzili w pierwszym czytaniu projekt ustawy o powołaniu państwowej komisji do zbadania błędów bezpieczeństwa, które umożliwiły atak Hamasu 7 października 2023 roku. Za dokumentem głosowało 65 parlamentarzystów, przeciw było 50.

Dalsze rozpatrywanie

Projekt ustawy złożył deputowany partii Yashar Gadi Eisenkot, który ubiega się o stanowisko premiera. Dokument zostanie przekazany do komisji Knesetu. Aby wejść w życie, musi przejść jeszcze trzy czytania.

Według France 24, zgodnie z oświadczeniem Knesetu komisja będzie składać się z pięciu członków. Ma ona opublikować raport okresowy w ciągu roku od ogłoszenia jej utworzenia. Projekt ustawy przewiduje 7 milionów szekli, czyli około 2 milionów dolarów, na powołanie komisji.

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Stanowisko rządu

Podczas kampanii wyborczej Eisenkot obiecał szybko powołać niezależną państwową komisję do zbadania błędów, które umożliwiły przeprowadzenie ataku. Według informacji portalu w wyniku ataku zginęło ponad 1200 osób.

Rząd pełniącego obowiązki premiera Binjamina Netanjahu, który sprawował władzę w czasie ataku, wcześniej odrzucał wezwania do takiego śledztwa. Zamiast tego rząd proponował ponadpartyjną komisję, której członkowie byliby mianowani przez polityków. Partia Eisenkota uznała inicjatywę ustawodawczą za niezbędną do ustalenia prawdy i wyciągnięcia wniosków dla bezpieczeństwa Izraela.

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