Rządząca centroprawicowa koalicja we Włoszech zgłasza poprawkę do najnowszego rządowego dekretu bezpieczeństwa, która przewiduje zakaz dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13. roku życia. Poinformowała o tym ANSA English.

Warunki dla nastolatków

Zgodnie z inicjatywą dzieci w wieku od 13 do 15 lat będą mogły korzystać z mediów społecznościowych za pośrednictwem konta zarządzanego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Po ukończeniu 16 lat będą mogły samodzielnie zakładać i prowadzić własne konta.

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Stanowisko inicjatorów

Pierwszym sygnatariuszem poprawki jest poseł Fabio Rampelli z prawicowej partii premier Giorgii Meloni Bracia Włosi. Oświadczył on, że inicjatywa może stać się decydującym krokiem dla rodziców zmagających się z cyfrowym uzależnieniem swoich dzieci.

Rampelli stwierdził również, że duże platformy społecznościowe wykorzystują algorytmy, które, jego zdaniem, destrukcyjnie wpływają na psychikę nieletnich oraz ich dobrostan fizyczny i psychiczny. Według agencji dekret jest podobny do przepisów proponowanego w UE aktu KIDS Act.

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