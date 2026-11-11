W Indonezji koalicja starszych wykładowców medycznych, organizacji społecznych i antykorupcyjnych zwróciła się do Rady Wykonawczej WHO z apelem o odrzucenie kandydatury ministra zdrowia Budiego Gunadiego Sadikina na stanowisko dyrektora generalnego organizacji. Jak informuje Health Policy Watch, grupa przekazała członkom rady i misjom dyplomatycznym w Genewie 12-stronicowe dossier z 4 listopada.

Koalicja zarzuca Sadikinowi, który stoi na czele ministerstwa od 2020 roku, marginalizowanie lub karanie lekarzy, naukowców i pracowników ochrony zdrowia za krytykę polityki państwa. Autorzy apelu twierdzą również, że podczas jego kadencji osłabła niezależność naukowych i zawodowych organizacji medycznych, nasiliły się centralizacja i komercjalizacja systemu ochrony zdrowia, a także pojawiły się pytania dotyczące zarządzania danymi genomicznymi i podziału korzyści z ich wykorzystania.

Spór wokół reformy ochrony zdrowia

Znaczna część krytyki wiąże się z ustawą o ochronie zdrowia z 2023 roku, która przekazała pod nadzór państwa uprawnienia dotyczące standardów zawodowych, kształcenia specjalistów i zasad etycznych, wcześniej należące do niezależnych stowarzyszeń zawodowych. Reforma wywołała pozwy sądowe i protest środowiska medycznego.

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30 stycznia 2026 roku indonezyjski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kolegia określające standardy specjalizacji i szkolenia muszą działać niezależnie. Sąd stwierdził również, że Indonezyjska Rada Zdrowia musi być niezależna od ministra i podlegać prezydentowi. Koalicja uważa to za częściowe wycofanie elementów reformy.

Stanowisko ministerstwa i wybory w WHO

Indonezyjskie Ministerstwo Zdrowia i stałe przedstawicielstwo kraju w Genewie nie odpowiedziały na prośbę redakcji o komentarz w sprawie zarzutów przed upływem terminu publikacji. Kampania Sadikina również nie udzieliła komentarza, oświadczając, że prześle odpowiedź później.

Sadikin pozostaje jednym z kandydatów na to stanowisko: podczas jego pracy, według danych przytoczonych w materiale, w Indonezji rozprowadzono 453 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19, a odsetek zahamowania wzrostu wśród dzieci spadł z 24,4% w 2021 roku do 19,8% w 2024 roku. W styczniu 2027 roku Rada Wykonawcza WHO ma wybrać trzech finalistów, a wybory dyrektora generalnego zaplanowano na maj tego samego roku.

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