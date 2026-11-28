Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że wieczorem 28 listopada przeprowadziła odwetową operację wojskową i zniszczyła obiekty wykorzystywane przez Huti do wspierania ataków rakietami balistycznymi i dronami. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Oświadczenie koalicji

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki powiedział, że obiekty te wspierały ataki na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną w Jemenie i Arabii Saudyjskiej. Według niego były one również wykorzystywane do stwarzania zagrożenia dla swobody żeglugi w południowej części Morza Czerwonego i w cieśninie Bab al-Mandab.

Al-Maliki oświadczył, że koalicja nie zawaha się natychmiast reagować na ataki Huti wymierzone w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną. W oświadczeniu nie podano szczegółów dotyczących miejsca operacji ani możliwych ofiar.

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Oświadczenia Huti o atakach

Osobno rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari oświadczył, że ugrupowanie w ciągu poprzednich 48 godzin przeprowadziło pięć operacji przeciwko celom w Arabii Saudyjskiej. Twierdził, że doszło do bezpośredniego trafienia międzynarodowego lotniska im. króla Chalida w Rijadzie, a także oświadczył, że wyłączono z działania dwa systemy radarowe w Abha i Chamis Muszajt na południowym zachodzie kraju.

Sari oświadczył również, że ataki wywołały pożary w rafinerii ropy naftowej w Dżazanie oraz w zakładzie gazowym Hawija na południe od Al-Ahsy. Według jego twierdzeń kolejna operacja była wymierzona w elektrownie w Al-Szukajk i Dżazanie i spowodowała w nich znaczne uszkodzenia.

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