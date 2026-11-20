Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, walcząca z jemeńskimi Huti, wezwała cywilów do ewakuacji z portu Al-Hudajda nad Morzem Czerwonym. Apel wystosowano dla bezpieczeństwa ludności cywilnej, informuje Anadolu Agency.

Trasa ewakuacji

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki opublikował apel w serwisie społecznościowym X. Udostępnił również mapę, która najwyraźniej przedstawiała wyznaczoną trasę ewakuacji. Rzecznik nie podał innych szczegółów dotyczących tego apelu.

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Wojna w Jemenie

Jemen jest pogrążony w konflikcie od 2014 roku, gdy Huti zajęli stolicę Sanę i inne części kraju, w tym Al-Hudajdę. W 2015 roku koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej interweniowała w wojnie po stronie uznawanego na arenie międzynarodowej rządu Jemenu.

Wznowienie działań wojennych od lipca przerwało względny spokój, który trwał od 2022 roku. Pogłębiło również kryzys humanitarny i kryzys przesiedleńczy w kraju.

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