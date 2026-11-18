W Niemczech kierownictwo koalicji Unii i SPD uzgodniło obniżenie podatku od energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. Obecnie finansowanie tej decyzji przewidziano tylko na 2027 rok, informuje Tagesschau.

Podatek ma zostać obniżony do minimum UE

Koalicja dąży do obniżenia podatku od energii elektrycznej do minimalnego poziomu dozwolonego w Unii Europejskiej. W decyzji wskazano, że stałe obniżenie podatku jest planowanym celem. Do finansowania planuje się wykorzystać środki z rachunku EEG, których wysokość w dużej mierze zależy od cen energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Jeśli nadwyżka na rachunku EEG będzie niewystarczająca, koalicja planuje przyjąć pakiet działań, aby pokryć potrzeby pojawiające się w ciągu roku.

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Ograniczenie cen paliw przewidziano na trzy miesiące

Komitet koalicyjny poparł również wprowadzenie ograniczenia cen paliw od 1 stycznia 2027 roku. Rząd federalny planuje 2 grudnia zatwierdzić projekt ustawy oraz powiązane z nim rozporządzenie, które umożliwi uruchomienie tego mechanizmu.

Inicjatywę uzasadnia się nadzwyczajną sytuacją kryzysową związaną z wydarzeniami w Cieśninie Ormuz. Podstawę prawną ograniczenia cen planuje się ustanowić na 12 miesięcy, jednak samo rozporządzenie będzie początkowo obowiązywać przez trzy miesiące. Kwestia jego przedłużenia ma zostać rozpatrzona przed upływem tego terminu.

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