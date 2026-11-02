Opozycyjna Koalicja w australijskim stanie Wiktoria obiecała przekazać Stanowej Straży Pożarnej Obszarów Wiejskich (CFA) 335 nowych wozów strażackich w ciągu pięciu lat, jeśli wygra wybory 28 listopada. Plan o wartości 200 mln dolarów australijskich obejmuje także budowę lub modernizację 17 remiz strażackich oraz zamiar pozyskania 10 tys. wolontariuszy CFA w ciągu 10 lat, informuje ABC News.

Modernizacja starzejącej się floty

Minister ds. służb ratunkowych w gabinecie cieni Danny O’Brien oświadczył, że flota wozów strażackich stanu stopniowo się pogarszała. Jak powiedział, według danych Audytora Generalnego 57% wozów strażackich ma co najmniej 15 lat, a około jedna czwarta pojazdów CFA jest eksploatowana od ponad 30 lat.

O’Brien zaznaczył, że spośród około 2 200 pojazdów CFA 802 nadal stanowią jednokabinowe cysterny. Według niego oznacza to, że strażacy muszą jechać za kabiną i są narażeni na wysoką temperaturę, dym i pył. Koalicja planuje wycofać te 802 pojazdy z eksploatacji w ciągu około dekady.

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W ubiegłym miesiącu stanowy Audytor Generalny stwierdził, że na modernizację starzejącej się floty wozów strażackich w Wiktorii potrzeba ponad 1 mld dolarów australijskich. W tym samym czasie urzędujący rząd Partii Pracy ogłosił inwestycję w wysokości 167 mln dolarów australijskich, która ma zapewnić 150 nowych wozów strażackich dla CFA i Fire Rescue Victoria do 2030 roku.

Inne obietnice wyborcze

Koalicja oświadczyła również, że w razie zwycięstwa zlikwiduje wprowadzony przez Partię Pracy podatek na służby ratunkowe i przywróci poprzedni model poboru Fire Services Property Levy.

Partia One Nation z kolei obiecała utworzyć stronę Your Money do śledzenia w czasie rzeczywistym wydatków rządu stanowego. Zgodnie z zamysłem partii serwis będzie prezentował dochody i wydatki, dane o programach, grantach, personelu, długu publicznym i płatnościach odsetkowych. Planowane jest także publikowanie decyzji gabinetu w ciągu 30 dni roboczych.

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