Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że jej siły obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły dwie rakiety balistyczne wystrzelone przez Huti w kierunku stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu. 8 listopada Anadolu Agency poinformowała o tym, powołując się na rzecznika koalicji.

Oświadczenie rzecznika koalicji

Rzecznik koalicji, generał dywizji Turki al-Maliki, poinformował o przechwyceniu rakiet we wpisie w serwisie społecznościowym X. Według niego systemy obrony powietrznej zniszczyły dwie rakiety balistyczne, które ugrupowanie Huti wystrzeliło w kierunku Rijadu. W swoim oświadczeniu nazwał Huti terrorystyczną milicją.

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Rakieta w kierunku Prowincji Wschodniej

Kilka godzin wcześniej koalicja informowała o przechwyceniu kolejnej rakiety balistycznej wystrzelonej przez Huti w kierunku Prowincji Wschodniej Arabii Saudyjskiej. Źródło nie podaje informacji o możliwych skutkach tych wystrzeleń.

Doniesienia pojawiły się w czasie trwającej eskalacji militarnej między koalicją a jemeńskim ugrupowaniem Huti. Według agencji Huti wielokrotnie przeprowadzali ataki rakietowe i dronowe na terytorium Arabii Saudyjskiej.

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