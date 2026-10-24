Koalicja wspierająca legalne władze Jemenu poinformowała, że w Arabii Saudyjskiej przechwyciła i zniszczyła dwie rakiety balistyczne, które Huti wystrzelili w kierunku miast Rijad i Chamis Muszajt. Koalicja podała również, że zniszczyła dwa drony lecące w kierunku południowego regionu Arabii Saudyjskiej, donosi Asharq Al-Awsat.

Oświadczenie koalicji

Koalicja kategorycznie odrzuciła rozpowszechniane przez Huti twierdzenia, jakoby Arabia Saudyjska groziła atakami na zgromadzenia plemienne i cywilne. Uznała te twierdzenia za bezpodstawne.

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Rzecznik koalicji, generał dywizji Turki al-Maliki, w oświadczeniu opublikowanym w czwartek powiedział, że oskarżenia te są próbą wprowadzenia opinii publicznej w błąd, odwrócenia uwagi od problemów i działań ugrupowania oraz wciągnięcia jemeńskich plemion w jego konflikty.

Stanowisko Arabii Saudyjskiej

W oświadczeniu koalicji podkreślono również zaangażowanie Arabii Saudyjskiej na rzecz bezpieczeństwa i stabilności Jemenu oraz zachowania historycznych i braterskich więzi między narodami obu krajów. Koalicja oświadczyła, że dąży do zapobieżenia wykorzystywaniu jemeńskich plemion lub wciąganiu ich w konflikty, które nie odpowiadają dążeniom Jemeńczyków do bezpieczeństwa, pokoju i rozwoju.

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