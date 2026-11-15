Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła dwa drony nad rejonem Mekki oraz kolejny nad rejonem Medyny w zachodniej Arabii Saudyjskiej. Według koalicji dwa drony w kierunku Mekki wystrzelili jemeńscy Huti.

Oświadczenie koalicji

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki poinformował o przechwyceniach w dwóch odrębnych oświadczeniach w serwisie X. Jak podaje Anadolu Agency, koalicja nie wskazała strony, która wystrzeliła drona przechwyconego nad rejonem Medyny. Nie opublikowano również informacji o możliwych ofiarach lub zniszczeniach.

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Inne doniesienia o atakach

Wcześniej tego samego dnia koalicja oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła dwie rakiety balistyczne, które Huti mieli rzekomo wystrzelić w kierunku Rijadu, a także dwa drony nad Prowincją Wschodnią Arabii Saudyjskiej. Koalicja nie sprecyzowała, kto wystrzelił drony nad wschodnią częścią kraju.

Nie było natychmiastowej reakcji Huti na te oświadczenia. Wcześniej ugrupowanie zaprzeczało, że przeprowadza ataki na rejony Mekki i Medyny. Według agencji od lipca Huti zintensyfikowali ataki na Arabię Saudyjską, wykorzystując rakiety balistyczne i manewrujące oraz drony przeciwko lotniskom, obiektom naftowym i innym celom.

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