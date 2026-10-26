Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że w poniedziałek przechwyciła i zniszczyła trzy drony nad stolicą kraju, Rijadem, oraz południowym regionem Arabii Saudyjskiej.

Oświadczenie koalicji

Według Anadolu Agency koalicja poinformowała o tym w oświadczeniu. Podano w nim, że trzy drony przechwycono i zniszczono w rejonie Rijadu oraz w południowym regionie kraju.

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Szczegóły incydentu

Koalicja nie podała szczegółów dotyczących pochodzenia bezzałogowców ani ich przypuszczalnych celów. W komunikacie nie sprecyzowano również, który z trzech dronów przechwycono w każdym z wymienionych rejonów.

Materiał Anadolu Agency jest datowany na 26 października 2026 roku; tego samego dnia został zaktualizowany. Jako miejsce przygotowania materiału wskazano Stambuł w Turcji.

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