Koalicja poinformowała o przechwyceniu trzech dronów w Arabii Saudyjskiej — Anadolu Agency
Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że w poniedziałek przechwyciła i zniszczyła trzy drony nad stolicą kraju, Rijadem, oraz południowym regionem Arabii Saudyjskiej.
Oświadczenie koalicji
Według Anadolu Agency koalicja poinformowała o tym w oświadczeniu. Podano w nim, że trzy drony przechwycono i zniszczono w rejonie Rijadu oraz w południowym regionie kraju.
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Szczegóły incydentu
Koalicja nie podała szczegółów dotyczących pochodzenia bezzałogowców ani ich przypuszczalnych celów. W komunikacie nie sprecyzowano również, który z trzech dronów przechwycono w każdym z wymienionych rejonów.
Materiał Anadolu Agency jest datowany na 26 października 2026 roku; tego samego dnia został zaktualizowany. Jako miejsce przygotowania materiału wskazano Stambuł w Turcji.