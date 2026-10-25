W Arabii Saudyjskiej Koalicja Wspierająca Legalną Władzę w Jemenie poinformowała o przechwyceniu i zniszczeniu trzech pocisków balistycznych, które, według jej danych, Huti wystrzelili w kierunku Rijadu, Taifu i Janbu. Koalicja poinformowała również o przechwyceniu drona skierowanego w stronę Prowincji Wschodniej kraju.

Jak podaje Asharq Al-Awsat, Generalna Dyrekcja Obrony Cywilnej Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że jej jednostki w regionach Mekki i Medyny reagowały na spadające odłamki po przechwyceniu dwóch pocisków balistycznych. Według resortu rakiety te zostały wystrzelone w kierunku tych dwóch regionów.

Spadające odłamki

Części przechwyconych rakiet spadły w Wadi al-Mughammas w regionie Mekki. Odłamki znaleziono również w dzielnicy An-Nuzha w gubernatorstwie Dżudda, Wadi Dżalil w gubernatorstwie Taif oraz w centrum Mastury w gubernatorstwie Rabigh.

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Wadi al-Mughammas znajduje się około 20 kilometrów na wschód od Wielkiego Meczetu i w pobliżu miejsca rytuałów na Arafacie. Obrona cywilna wcześniej wydała wczesne ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu w Rijadzie, Mekce, Dżuddzie, Taifie, Janbu, Nadżranie i Wadi ad-Dawasir, a kilka minut później poinformowała, że zagrożenie minęło.

Reakcja urzędników

Prezydent ds. religijnych w Wielkim Meczecie i Meczecie Proroka, szejk Abdulrahman as-Sudajs, potępił trwające ataki na Mekkę i Medynę. Nazwał je naruszeniem świętości obu miast i oświadczył, że takie ataki nie zachwieją bezpieczeństwem i stabilnością Arabii Saudyjskiej.

Sekretarz generalny Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej Dżasem Mohamed Albudaiwi również potępił atak, wskazując na zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności cywilnej i stabilności regionalnej. Sekretarz generalny Organizacji Współpracy Islamskiej Ismail Ould Cheikh Ahmed nazwał ataki odrażającymi i wezwał państwa świata islamskiego do wspólnych działań w celu ich powstrzymania.

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