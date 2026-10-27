Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że jej siły obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły trzy rakiety balistyczne wystrzelone przez jemeńskie ugrupowanie Huti w kierunku Prowincji Wschodniej Arabii Saudyjskiej. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Wcześniejsze przechwycenia dronów

Koalicja nie sprecyzowała prawdopodobnych celów ataku ani nie podała informacji o ewentualnych ofiarach lub zniszczeniach. Dzień wcześniej również informowała o przechwyceniu i zniszczeniu trzech dronów nad regionem Rijadu i południem Arabii Saudyjskiej. Nie podano wówczas pochodzenia dronów ani ich celów.

Uderzenia na pozycje Huti

Koalicja ogłosiła również uderzenia na pozycje Huti w Jemenie. Według jej oświadczenia podczas operacji zniszczono wyrzutnie rakiet balistycznych, tunele magazynowe oraz skład rakiet.

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Rzecznik koalicji Turki al-Maliki oświadczył, że operacje mają na celu demontaż sieci rakiet balistycznych ugrupowania i zakłócenie jego tras zaopatrzenia. Eskalacja między Arabią Saudyjską a Huti trwa od lipca, równolegle ze wznowieniem walk między Huti a międzynarodowo uznawanym rządem Jemenu.

Arabia Saudyjska od marca 2015 roku stoi na czele koalicji wojskowej, która wspiera rząd Jemenu w konfrontacji z Huti. Ugrupowanie kontroluje stolicę Jemenu, Sanę, oraz inne części kraju od września 2014 roku.

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