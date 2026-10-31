Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że 31 października przechwyciła i zniszczyła nad regionem Rijadu drona, którego określiła jako wrogi. Jak podała Anadolu Agency, poinformował o tym rzecznik koalicji Turki al-Maliki.

Szczątki po przechwyceniu

Według rzecznika po przechwyceniu szczątki spadły na ziemię, jednak nie było poszkodowanych. Al-Maliki napisał w serwisie społecznościowym X, że odpowiednie organy nadal prowadzą oględziny miejsca zdarzenia.

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Wcześniejsze przechwycenia

Dzień wcześniej, 30 października, rzecznik informował o przechwyceniu dwóch innych dronów we Wschodniej Prowincji Arabii Saudyjskiej i w południowym regionie kraju.

Do incydentów dochodzi w tle nasilenia walk między Huti a koalicją. Od 2015 roku Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej, która wspiera rząd Jemenu przeciwko Huti. Huti kontrolują stolicę Jemenu, Sanę, oraz części kraju od 2014 roku. W materiale zaznaczono również, że podczas tej konfrontacji dochodziło do ataków na saudyjskie lotniska i obiekty energetyczne.

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