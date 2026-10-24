Koalicja Wspierająca Legalność w Jemenie oświadczyła, że przechwyciła i zniszczyła dwie rakiety balistyczne, które według jej danych Huti wystrzelili w kierunku saudyjskich miast Taif i Janbu. Poinformował o tym oficjalny rzecznik koalicji, generał dywizji Turki al-Maliki.

Oświadczenie koalicji

Według Asharq Al-Awsat al-Maliki poinformował o przechwyceniu i zniszczeniu rakiet w sobotę, 24 października. W oświadczeniu koalicji określono je jako rakiety balistyczne.

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Ostrzeżenie obrony cywilnej

Krótko wcześniej służba obrony cywilnej Rijadu rozpowszechniła ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu w czterech zachodnich regionach Arabii Saudyjskiej. Wśród miejsc wymienionych w komunikacie znalazły się Taif, Janbu i Mekka.

Mieszkańcom zalecano udanie się do najbliższego bezpiecznego miejsca. Po kilku minutach wszystkie ostrzeżenia odwołano.

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