W Arabii Saudyjskiej Koalicja na rzecz Przywrócenia Legalności w Jemenie oświadczyła, że zniszczyła wyrzutnię rakiety balistycznej, którą Huti, jak twierdzi, wykorzystali do ataku na Rijad we wtorek. informuje Asharq Al-Awsat. Komunikat opublikowano 21 października 2026 roku.

Przechwycenie rakiety

Wcześniej koalicja poinformowała, że saudyjskie siły przechwyciły rakietę balistyczną skierowaną na stolicę Arabii Saudyjskiej. Rzecznik koalicji, generał major Turki al-Maliki, napisał w poście w serwisie społecznościowym X, że rakieta została przechwycona i zniszczona. Według niego Huti wystrzelili ją w kierunku Rijadu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ostrzeżenie w Rijadzie

Wcześniej saudyjska obrona cywilna za pośrednictwem Narodowej Platformy Wczesnego Ostrzegania rozpowszechniła komunikat o potencjalnym zagrożeniu w Rijadzie. Koalicja obarcza Huti odpowiedzialnością za wystrzelenie rakiety. Oświadczenie koalicji dotyczy również zniszczenia wyrzutni, którą łączy ona z tym atakiem.

Czytaj nas na