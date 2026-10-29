Koalicja na rzecz Przywrócenia Legalności w Jemenie oświadczyła, że wczesnym rankiem w czwartek zniszczyła rakietę balistyczną, którą według jej danych Huti wystrzelili w kierunku Prowincji Wschodniej Arabii Saudyjskiej. Poinformował o tym Asharq Al-Awsat.

Ostrzeżenia dla dwóch regionów

Saudyjska Obrona Cywilna wcześniej wydała dwa ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu — w południowo-zachodniej prowincji Nadżran oraz Prowincji Wschodniej. Kilka minut później służba poinformowała, że zagrożenie w obu obszarach minęło.

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Sytuacja humanitarna w Jemenie

Ataki Huti na wsie i obszary mieszkalne w jemeńskich prowincjach Lahdż i Taiz, według danych gazety, zmusiły setki rodzin do opuszczenia domów i pogłębiły kryzys humanitarny. W kraju pomocy humanitarnej potrzebuje 22,3 mln osób.

Źródła rządowe poinformowały gazetę, że Huti nasilili ataki na obszary mieszkalne z użyciem rakiet, dronów i pocisków moździerzowych po tym, jak nie zdołali poczynić postępów w terenie. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oświadczyła, że dostęp osób przesiedlonych do pomocy humanitarnej i podstawowych usług staje się coraz trudniejszy. Przed ostatnią eskalacją w Jemenie było około 5,2 mln osób wewnętrznie przesiedlonych, a 2,2 mln dzieci poniżej piątego roku życia cierpiało z powodu ostrego niedożywienia.

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