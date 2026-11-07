Koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej oświadczyła, że jej siły obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły pocisk manewrujący, który Huti wystrzelili w kierunku regionu Rijadu w Arabii Saudyjskiej.

Oświadczenie koalicji

Rzecznik koalicji, generał major Turki al-Maliki, poinformował o tym w serwisie społecznościowym X. Według niego siły obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły rakietę wystrzeloną przez tych, których nazwał „terrorystyczną milicją Huti”.

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Zaznaczył, że rakietę wystrzelono w kierunku regionu stolicy Arabii Saudyjskiej. Jak podaje Anadolu Agency, oświadczenie koalicji padło w obliczu nasilenia działań bojowych między koalicją a jemeńską grupą Huti.

Konflikt w Jemenie

Od 2015 roku Arabia Saudyjska stoi na czele koalicji wojskowej, która wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu w konfrontacji z Huti. Stało się to po tym, jak grupa zajęła stolicę Sanę i inne części kraju w poprzednim roku.

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