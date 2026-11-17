Liderzy koalicji CDU/CSU i Partii Socjaldemokratycznej odbędą posiedzenie komitetu koalicyjnego w kancelarii, na którym rozpatrzą obniżenie podatku od energii elektrycznej, rekompensatę za tak zwaną zimną progresję, reformę emerytalną oraz ograniczenia cen paliw. Jak informuje Tagesschau, decyzje te wymagają znacznych wydatków budżetowych i mogą wpłynąć na realizację obietnic kanclerza Friedricha Merza.

Podatek od energii elektrycznej

Umowa koalicyjna przewiduje obniżenie podatku od energii elektrycznej do europejskiego poziomu minimalnego dla wszystkich konsumentów. Obecnie podatek został obniżony jedynie dla przemysłu, przedsiębiorstw i rolnictwa. Według szacunków portalu trzyosobowe gospodarstwo domowe mogłoby zaoszczędzić od 70 do 90 euro rocznie.

Rozszerzenie obniżki podatku na prywatnych konsumentów kosztowałoby budżet federalny co najmniej 5 mld euro rocznie. Środków tych nie znaleziono podczas końcowych negocjacji dotyczących budżetu na 2027 rok. Jednocześnie Merz i lider CSU Markus Söder oświadczyli, że decyzja o obniżeniu podatku musi zostać podjęta na posiedzeniu komitetu.

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Emerytury i ceny paliw

Kolejną kwestią jest rekompensata za zimną progresję — sytuację, w której podwyżka wynagrodzenia spowodowana inflacją i progresją podatkową nie daje pracownikowi realnego wzrostu dochodów. Według Tagesschau rekompensata kosztowałaby rząd federalny i kraje związkowe po około 2 mld euro.

Koalicja musi również usunąć rozbieżności dotyczące reformy emerytalnej. W czerwcu komisja emerytalna przekazała rządowi propozycje obejmujące 33 punkty, jednak nadal trwają spory dotyczące możliwego zniesienia emerytury bez potrąceń po 45 latach opłacania składek oraz harmonogramu przygotowania projektu ustawy.

Z końcem roku wygasa zniżka na paliwo. Partnerzy uzgodnili wprowadzenie państwowej ceny maksymalnej na stacjach paliw najpóźniej na początku nowego roku, lecz nie uzgodnili jej mechanizmu. Lider SPD i minister finansów Lars Klingbeil oczekuje od komitetu koalicyjnego wyraźnego poparcia dla podatku od nadzwyczajnych zysków, podczas gdy CDU/CSU sprzeciwia się takiemu podatkowi na poziomie krajowym.

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