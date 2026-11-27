W Nowej Zelandii ostateczne liczenie głosów w wyborach parlamentarnych wykazało, że rządząca centroprawicowa koalicja zdobyła 65 miejsc w 130-osobowym parlamencie — o jedno mniej niż większość. Premier Christopher Luxon potrzebuje poparcia centrowej Partii Opportunity, aby utrzymać władzę, informuje Channel NewsAsia.

Wyniki ostatecznego liczenia

W wyborach 7 listopada Partia Narodowa Luxona zdobyła 40 mandatów. Jej młodsi partnerzy koalicyjni — ACT i New Zealand First — uzyskali odpowiednio 13 i 12 mandatów. Największa opozycyjna Partia Pracy ma 36 miejsc, a Partia Opportunity, która po raz pierwszy weszła do parlamentu, siedem.

Liderka Opportunity Kyulei Wong oświadczyła, że jej partia będzie negocjować z Partią Narodową jako ugrupowaniem, które zdobyło najwięcej miejsc. Jak zaznaczyła, możliwe pozostają wszystkie warianty, w tym praca poza rządem.

Negocjacje w sprawie rządu

Luxon podkreślił potrzebę utworzenia stabilnego rządu, który będzie mógł pracować przez całą kadencję. Lider ACT David Seymour oświadczył, że rząd można utworzyć dość szybko, jeśli koalicja będzie gotowa współpracować z Opportunity w jakiejś formie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Program Opportunity przewiduje wzmocnienie zobowiązań klimatycznych, zakaz trałowania dennego, surowsze zasady konkurencji oraz bardziej aktywną politykę inwestycji państwowych. Część tych postulatów jest sprzeczna z podejściem obecnej koalicji.

Zgodnie z wynikami głosowania centrolewicowa koalicja Partii Pracy, Partii Zielonych i Te Pati Maori nie będzie mogła utworzyć rządu nawet przy poparciu Opportunity. Jednocześnie New Zealand First mogłaby utworzyć koalicję z partiami centrolewicowymi, jak miało to miejsce po wyborach w 2017 roku. Jeśli Luxon nie osiągnie porozumienia koalicyjnego lub umowy o poparciu rządu, a inne partie również nie będą w stanie stworzyć większości, kraj będzie musiał przeprowadzić nowe wybory.

Głosy specjalne zmieniły układ sił

Wstępne wyniki dawały koalicji większość dwóch mandatów. Ostateczne liczenie uwzględniło specjalne głosy wyborców, którzy głosowali za granicą lub poza swoim okręgiem wyborczym. Komisja Wyborcza poinformowała o 2 931 604 oddanych głosach, z których 484 865 było głosami specjalnymi.

Czytaj nas na