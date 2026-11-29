Klacz Wodhooh, dosiadana przez Danny’ego Gilligana, wygrała gonitwę BAR 1 Betting Hatton’s Grace Hurdle na torze wyścigowym w Fairyhouse. Ukończyła wyścig półtorej długości przed Jimmy Du Seuil, a jeden ze wspólnych faworytów, Teahupoo, stracił do zwyciężczyni kolejne osiem długości. Jak podaje Sky Sports News, było to 11. zwycięstwo Wodhooh w 13 startach przez płotki.

Finiszowy zryw Wodhooh

Przez długi czas prowadził Casheldale Lad, który utrzymał pierwsze miejsce także po przedostatniej przeszkodzie. Jednak na dojściu do ostatniej przeszkody Wodhooh pod Gilliganem wyprzedziła go, a następnie do przodu wyszedł Jimmy Du Seuil. Wodhooh później utrzymała przewagę nad rywalem i zwyciężyła.

Trener zwyciężczyni Gordon Elliott powiedział, że zespół zmienił plan na początku tygodnia z powodu obaw o zbyt dobry stan podłoża w Ascot, gdzie Wodhooh miała wystąpić w Long Walk Hurdle. Według niego dżokej Jack Kennedy wybrał Teahupoo, natomiast Gilligan otrzymał polecenie, aby trzymać Wodhooh za rywalami i zaatakować przed ostatnią przeszkodą.

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Po tym sukcesie Wodhooh została faworytką Stayers’ Hurdle w Cheltenham w marcu według kursów Paddy Power — 5-1 zamiast 7-1. Elliott poinformował, że klacz ma zaliczyć jeszcze jeden start przed tym wyścigiem, a wśród możliwych opcji zespół rozważa również Mares’ Hurdle.

Pozostałe wyniki dnia

W BAR 1 Betting Royal Bond Novice Hurdle pięcioletni Skerry Hill, dosiadany przez Jacka Kennedy’ego, wygrał przewagą 12 długości nad Mr Hollywood. Było to drugie zwycięstwo konia w gonitwach przez płotki: w debiucie w Down Royal wygrał przewagą 32 długości. Elliott oświadczył, że zespół rozważy dla Skerry Hill jeszcze jeden start przed Cheltenham.

W BAR 1 Betting Drinmore Novice Chase zwyciężył Come Walk With Me, którego właścicielem, hodowcą i trenerem jest Eddie O’Leary. Koń, który wystartował z kursem 18-1 po przerwie trwającej ponad 200 dni, o trzy czwarte długości wyprzedził faworyta Love Me Tender. Był to pierwszy reprezentant O’Leary’ego w zawodach najwyższej rangi.

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