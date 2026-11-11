W Japonii wydawnictwo Kodansha uruchomiło 11 listopada nowy label mangi Kaqreal. Będzie on tworzyć fikcyjne komiksowe wersje materiałów historycznych oraz materiałów przygotowanych na podstawie doniesień dziennikarskich, skierowane do dorosłych czytelników, którzy coraz częściej wybierają treści ekranowe zamiast tradycyjnych książek, informuje The Japan Times.

Połączenie reportażu i mangi

Kaqreal ma połączyć reporterskie zaplecze istniejących marek medialnych Kodansha, Weekly Gendai i Friday, z doświadczeniem firmy w mandze. Kodansha wydaje między innymi serie „Atak Tytanów”, „Akira”, „Czarodziejka z Księżyca” i Blue Lock.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stawka na nowych czytelników

Redaktor naczelny Kaqreal Toshihiro Tsuchiya oświadczył, że label dąży do pozyskania nowych czytelników poprzez łączenie dziennikarskiego przekazu z empatią oferowaną przez mangę. Według gazety uruchomienie jest częścią poszukiwania przez Kodansha nowych odbiorców poza tradycyjnym wydawnictwem książkowym w obliczu spadku sprzedaży drukowanych książek. Wydawnictwo rozwija także nowe projekty za pośrednictwem swojego laboratorium innowacji.

Czytaj nas na