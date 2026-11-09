Amerykanka Coco Gauff pokonała Jessicę Pegulę w pierwszej rundzie fazy grupowej WTA Finals 2026 w Indian Wells w USA. Mecz trwał 159 minut i zakończył się wynikiem 6:4, 6:7(5), 6:2. Poinformował o tym Interia Sport.

Gauff wygrała pierwszego seta

W otwierającej partii tenisistki utrzymywały swoje podania, choć Gauff obroniła trzy break pointy w dziewiątym gemie. Przy stanie 5:4 Pegula miała kilka okazji, aby utrzymać własne podanie, jednak Gauff wykorzystała czwartego setbola i wygrała seta w 46 minut.

Na początku drugiej partii Pegula objęła prowadzenie 3:0, a następnie 5:1. Gauff zmniejszyła stratę, doprowadzając do stanu 5:5, po czym utrzymała podanie i zagwarantowała sobie co najmniej tie-break. Pegula obroniła piłkę meczową rywalki, a w tie-breaku wygrała 7:5, wyrównując stan w setach.

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Decydująca partia

W trzecim secie Gauff od razu przełamała rywalkę i objęła prowadzenie 3:0. Pegula odpowiedziała dwoma wygranymi gemami, jednak nie zdołała kontynuować powrotu do gry. Przy stanie 5:2 Gauff serwowała na mecz i odniosła pierwsze zwycięstwo w turnieju.

W następnej rundzie Gauff zagra z Lindą Noskovą, która prowadzi w grupie dzięki lepszemu stosunkowi wygranych do przegranych setów. Jessica Pegula zmierzy się z Martą Kostiuk. Turniej WTA Finals w Indian Wells potrwa do 15 listopada.

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