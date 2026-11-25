Naukowcy z Uniwersytetu Palackiego w czeskim Ołomuńcu opracowali koktajl trzech radiomarkerów do obrazowania PET zakażeń wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa, czyli pałeczkę ropy błękitnej. W modelach zwierzęcych mieszanina była w stanie wykryć wszystkie testowane szczepy bakterii, informuje News-Medical.

Trzy markery dla różnych szczepów

Zespół naukowców badał trzy radiomarkery: 68Ga-PVDI, 68Ga-PVDII i 68Ga-PVDIII. Każdy z nich jest przeznaczony do wykrywania jednego z trzech typów P. aeruginosa. Najpierw naukowcy ocenili stabilność substancji i ich wychwyt przez kultury mikroorganizmów, a następnie zbadali rozmieszczenie markerów w organizmie zdrowych zwierząt oraz w dwóch modelach zakażenia.

Zgodnie z wynikami pracy radiomarkery wykazały wysoką stabilność w badaniach in vitro i in vivo, były szybko wydalane przez nerki i w niewielkim stopniu pozostawały we krwi. Każdy badany szczep bakterii aktywnie wychwytywał co najmniej jeden z trzech markerów.

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Odróżnienie zakażenia od zapalenia

Koktajl nie gromadził się w obszarach niezakaźnego zapalenia ani w testowanych modelach zakażeń wywołanych przez inne patogeny. Ponadto metoda umożliwiła śledzenie rozwoju zakażenia przez kilka dni.

Pałeczka ropy błękitnej jest jednym z głównych czynników wywołujących zakażenia wewnątrzszpitalne. Szczególnie podatni na nią są pacjenci z osłabionym układem odpornościowym, osoby w stanie krytycznym oraz pacjenci z mukowiscydozą. Autorzy badania zauważają, że ukierunkowanie obrazowania na specyficzne mechanizmy bakterii, a nie na ogólną odpowiedź zapalną organizmu, może potencjalnie pomóc szybciej zidentyfikować zakażenie, monitorować jego przebieg i oceniać odpowiedź na leczenie. Wyniki opublikowano w The Journal of Nuclear Medicine.

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